ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Finalin ikinci maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.