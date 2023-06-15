Haberler Basketbol ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Finalin 2. maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 09:37 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 09:40
ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Finalin ikinci maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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