Anadolı Efes - Pınar Karşıyaka finalinin maç takvimi belli oldu

Pınar Karşıyaka ile A. Efes arasında oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek. Ligi Pınar Karşıyaka'nın üstünde bitirdiği için ilk iki maç A. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü maç ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde ise şampiyon İstanbul'daki beşinci karşılaşmada belli olacak.



Final takvimi ise şöyle:



13 Haziran Salı:

20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



15 Haziran Perşembe

20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



17 Haziran Cumartesi

18.00 Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



19 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



21 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)