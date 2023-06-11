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Anadolı Efes - Pınar Karşıyaka finalinin maç takvimi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. İlk maç 13 Haziran Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 13:13
Anadolı Efes - Pınar Karşıyaka finalinin maç takvimi belli oldu

Pınar Karşıyaka ile A. Efes arasında oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek. Ligi Pınar Karşıyaka'nın üstünde bitirdiği için ilk iki maç A. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü maç ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde ise şampiyon İstanbul'daki beşinci karşılaşmada belli olacak.

Final takvimi ise şöyle:

13 Haziran Salı:

20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Haziran Perşembe

20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17 Haziran Cumartesi

18.00 Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

19 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

21 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

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