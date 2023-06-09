Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 24-20 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.