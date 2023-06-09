Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes kazanması durumunda finale adını yazdıracak. Fenerbahçe Beko ise seriyi eşitlemek için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:23
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 24-20 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.

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