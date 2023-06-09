Haberler Basketbol Anadolu Efes 87-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 87-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 22:13
Anadolu Efes 87-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile yöneticiler Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş ve İlker Dinçay yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, 8-0'lık seriyle öne geçti: 24-20. Micic'in 13. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı (27-21) üstünlüğü yakalayan lacivert-beyazlılar, aynı oyuncunun 15. dakikadaki 4 sayılık hücumuyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in bireysel performansıyla ürettiği skorlarla farkı tek hanede tutmayı başarsa da soyunma odasına 45-41 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, 24. dakikada Motley'in basketiyle Fenerbahçe Beko, beraberliği yakaladı: 49-49. Aynı dakikada Guduric'in sayılarıyla öne geçen (49-51) sarı-lacivertliler karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 71-63. Lacivert-beyazlılar, Bryant'ın üst üste sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere (76-66) çıkardı. Üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 38. dakikada üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 3 sayıya (81-78) çekti. Bitime 47 saniye kala Bryant ile basketi bulan Anadolu Efes, farkı 2 hücuma taşıdı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin ile hücumdan boş dönünce Anadolu Efes serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.

DİĞER
Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!
F.Bahçe'nin gözdesiydi! Resmen imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı!
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu 22:48
A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! 22:32
Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti 22:09
Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu 22:06
M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır 22:04
Anadolu Efes finalde! Anadolu Efes finalde! 22:01
Daha Eski
Inter Manchester City maçına hazır Inter Manchester City maçına hazır 21:11
Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! 20:43
Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! 20:33
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 20:02
Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! 19:19
Orkun Kökçü Portekiz yolunda! Orkun Kökçü Portekiz yolunda! 19:03