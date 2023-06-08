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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarı final 4. maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:40
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Yarı final 4. maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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