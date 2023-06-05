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FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI 📺 | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarı final 2. maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 13:53
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI 📺 | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Yarı final 2. maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 5 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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Yarı finalin aynı salonda oynanan ilk karşılaşmasında ise 108-66 Fenerbahçe Beko galip gelmişti.

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