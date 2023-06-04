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Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:10
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRK TELEKOM - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 4 Haziran Pazar günü saat 15:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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