Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması!

Anadolu Efes, başantrenör ve oyuncu transferlerine ilişkin basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir.

Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir.

Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.