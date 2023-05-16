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Efes-Fener maçı bugün

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem'de oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 93-90 kazanmıştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Efes-Fener maçı bugün
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem'de oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 93-90 kazanmıştı.
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