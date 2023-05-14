Süper siftah

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi. Yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic ile ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım, mücadelenin ilk çeyreğini 18-14 geride geçmesine rağmen devre arasına 37-30 üstünlükle gitti. 3. periyottan itibaren farkı açmaya başlayan Galatasaray, 4. çeyreğe 58-39 önde başladı.

KARTAL KAYIP: 83-86

Bu periyotta avantajını koruyan Aslan, yeni hocasıyla ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi Merkezefendi'den 18 sayı ile Hamilton oldu. Aslan'da ise Ristic 17, Russell 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan ligde oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Konyaspor Basketbol-Manisa BB: 87-91, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet: 86- 83, Aliağa-G.Antep Besketbol: 80-79.

EN İYİSİ KABACA

G.Saray'ın başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki basketbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.