Haberler Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda sürpriz ayrılık!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda sürpriz ayrılık!

Fenerbahçe Alagöz Holding, flaş bir ayrılık kararı verdi. Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 18:44
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda sürpriz ayrılık!
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan şok rapor! O yıldızlar gidiyor...
Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: "Adamın koyduğuna bak" İşte Kibariye'nin son sağlık durumu
G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi...
Okan Buruk'tan transfer raporu! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz Holding ayrılığı duyurdu!
Zvezdan Mitrović kimdir?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 125 CC'ye kadar...
Son dakika memur zammı Başkan Erdoğan açıkladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 18:44
PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli 18:40
G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... 17:03
Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! 16:54
F.Bahçe Alagöz Holding ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Alagöz Holding ayrılığı duyurdu! 16:07
F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! 15:30
Daha Eski
Kartal'da kalacak mı? Karar verildi Kartal'da kalacak mı? Karar verildi 15:25
Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması: Teklifler var! Kayserispor'dan Çağdaş Atan açıklaması: Teklifler var! 15:08
İşte İstanbulspor-G.Saray maçının oynanacağı stat! İşte İstanbulspor-G.Saray maçının oynanacağı stat! 14:48
THY Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu THY Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu 14:24
Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman 12:22
Beşiktaş da istemişti, Trabzonspor alıyor! Beşiktaş da istemişti, Trabzonspor alıyor! 11:59