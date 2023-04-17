Zafer Telekom’un

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Türk Telekom, sahasında F.Bahçe'yi 83-72 yendi. Maça iki takım da sayılar bularak başlarken, ilk 5 dakika 13-12 Telekom'un üstünlüğüyle geçti. Bu dakikadan sonra katı savunma uyguladığı rakibine sadece yedi sayı imkanı tanıyan başkent temsilcisi, ilk periyodu 27-19 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Telekom, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı.

FARKI KORUDU

Bu dakikadan sonra ev sahibe ekibe boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren F.Bahçe, farkı 5 sayıya (45-40) indirdi. Telekom soyunma odasına 45-40 önde girdi. 3. periyodu da 65-57 önde bitiren başkent ekibi, final periyodunda 35. dakikaya üstünlükle girdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da katı savunma uygularken, Telekom, farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 83-72 kazanarak, liderliğini pekiştirdi.

DIŞ ATIŞLARDA ÇOK İYİYDİLER

Fenerbahçe Koçu Dimitris Itoudis, Telekom'un dış atışlarla galibiyete ulaştığını söyledi. Yunan çalıştırıcı, "Rakibimiz dış atışlarda çok yüksek yüzde tutturdu. Bire birlerden çok fazla skor ürettiler ve bize üstünlük kurdular" diye konuştu.