Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar EuroLeague Finali'nde iki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Alagöz, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague'deki 5. finalinde ilk kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

1.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 29-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

2.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 57-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

3.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 77-44 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

8 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı oldu. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmış ve sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.