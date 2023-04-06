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Kritik derbi

Avrupa Ligi’nde Play-off’a kalma mücadelesi veren F.Bahçe Beko ile Anadolu Efes bugün 20.45’te karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kritik derbi

THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bugün karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko'ya bugün mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek olan Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki temsilcimiz, THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 19 karşılaşmanın 12'sinden sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı. FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı.
Ligde son 2 şampiyonu olan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, bugün galip gelerek play-off umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Büyük çekişmeye sahne olması beklenilen karşılaşma S Sport Plus'ta ekranlara gelecek.

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