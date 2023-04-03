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Fenerbahçe Beko koçu Dimitris Itoudis Galatasaray Nef maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Beko'da koç Dimitris Itoudis, Galatasaray Nef maçı sonrası konuştu. Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray galibiyetinin önemini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 00:05
Fenerbahçe Beko koçu Dimitris Itoudis Galatasaray Nef maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Galatasaray Nef karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray galibiyetinin önemini çok iyi biliyoruz. Şu an kimyası biraz daha oturmuş çok iyi oynayan bir takım. Çok iyi atışları var, iyi basketbol oynuyorlar ve topu güzel kullanıyorlar. Ama biz kararlıydık ve baştan beri öndeydik. Dyshawn Pierre'in dönüşü çok iyi oldu. Güzel katkıda bulundu. Oynayan herkesin skora katkısı oldu. Galatasaray'ı 64 sayıda tutabildik. Çok mutluyuz, umarım taraftar da mutludur. Şimdi perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Taraftarlarımızı davet ediyoruz çünkü onların desteği ve gücü takımımız için çok önemli." dedi.

Anadolu Efes'le oynanacak maçla ilgiliyse Itoudis, "Bu maça eksiklerle çıktık ve çok büyük oynadık. Tabii ki bizim için çok önemli. Perşembe günü son EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes'e karşı oynayacağız. Hala şansları var. Evimizdeyiz ve bu maçın önemini bilen bir takımız var. Şu ana kadar 3 kere oynadık. Onların artılarını ve zayıf yönlerini biliyoruz. Yarın video izleyeceğiz ve antrenmanımızı buna göre yapacağız. Çok detaya girmeye gerek kalmadan ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

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