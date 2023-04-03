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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:10
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 23. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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