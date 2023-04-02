Aliağa Petkimspor 96-85 AYOS Konyaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında AYOS Konyaspor'u 96-85 mağlup etti.
Karşılaşmanın başında 7-2 öne geçen konuk ekip karşısında Chery ve Simmons'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, 6. dakika içinde 13-7 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 8 sayıya (22-14) çıkartan Aliağa Petkimspor, periyodu 22-19 önde bitirdi.
İkinci periyoda Chery ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, son 2 dakikasına 41-36 üstün girdiği periyodu Prewitt'in son saniyedeki basketiyle 50-39 galip tamamladı.
Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, 20 sayılık farka (67-47) ulaştığı çeyreği 75-60 üstün geçti.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, karşılaşmadan 96-85 galip ayrıldı