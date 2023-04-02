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Aliağa Petkimspor 96-85 AYOS Konyaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, sahasında AYOS Konyaspor'u 96-85 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:58
Aliağa Petkimspor 96-85 AYOS Konyaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında AYOS Konyaspor'u 96-85 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında 7-2 öne geçen konuk ekip karşısında Chery ve Simmons'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, 6. dakika içinde 13-7 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 8 sayıya (22-14) çıkartan Aliağa Petkimspor, periyodu 22-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Chery ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, son 2 dakikasına 41-36 üstün girdiği periyodu Prewitt'in son saniyedeki basketiyle 50-39 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, 20 sayılık farka (67-47) ulaştığı çeyreği 75-60 üstün geçti.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, karşılaşmadan 96-85 galip ayrıldı

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