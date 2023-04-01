Yener Yılmaz ile Kerem Baki'ye 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev!

Türk basketbol hakemleri Yener Yılmaz ile Kerem Baki, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Japonya, Endonezya ve Filipinler'de düzenlenecek organizasyonda Yener Yılmaz ile Kerem Baki'nin görevlendirildiği duyuruldu.
FIBA ve A Klasman hakemlerimizden Kerem Baki ve Yener Yılmaz, 25 Ağustos – 10 Eylül 2023 tarihleri arasında Japonya, Endonezya ve Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev yapacak. 🇹🇷👏— TBF (@TBF) April 1, 2023
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