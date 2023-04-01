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Yener Yılmaz ile Kerem Baki'ye 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev!

Son dakika spor haberleri... Türk basketbol hakemleri Yener Yılmaz ile Kerem Baki, Japonya, Endonezya ve Filipinler'de organize edilecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev alacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 13:59
Yener Yılmaz ile Kerem Baki'ye 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev!

Türk basketbol hakemleri Yener Yılmaz ile Kerem Baki, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Japonya, Endonezya ve Filipinler'de düzenlenecek organizasyonda Yener Yılmaz ile Kerem Baki'nin görevlendirildiği duyuruldu.

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