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Türk Telekom 79-67 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 79-67 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 15:24
Türk Telekom 79-67 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 79-67 yendi.

İki takımda mücadeleye iyi başlarken, ilk 5 dakika 11-10 Beşiktaş Emlakjet'in üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalan (17-11) Türk Telekom, etkili oyununu sürdürüp, ilk periyodu 26-19 önde geçti.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 30-19. Farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 49-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takım da rakibine katı savunma uygularken, Türk Telekom dış atışlarla, Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alanda skor üretmeye çalıştı. Türk Telekom, mücadelenin üçüncü çeyreğini 62-45 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan konuk ekip, boyalı alan ve dış atışlardaki etkinliğiyle aradaki farkı mücadelenin bitimine 2 dakika 40 saniye kala 6 sayıya (72-66) indirdi. Yeniden hücumdaki etkinliği artıran ve arada farkı yükselten Türk Telekom, karşılaşmayı 79-67 kazandı.

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