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Bursa Uludağ Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83-89 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray Çağdaş Faktoring 89-83'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 00:22
Bursa Uludağ Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83-89 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-83 mağlup etti.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Yasin Kahraman, Ömer Sar

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 10, Carter 38, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 5, Fluker 30

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Büşra Akbaş 4, Prints 22, Pelin Derya Bilgiç 16, Pulvere 2, Mc Covan 11, Meltem Yıldızhan 6, Stevens 24, Tuğçe Canıtez 4

1. Periyot: 32-22

Devre: 50-49

3. Periyot: 66-75

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