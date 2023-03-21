Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Nef, Limoges CSP ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIMOGES CSP - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Limoges CSP - Galatasaray Nef basketbol maçı 21 Mart Salı günü saat 22:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.