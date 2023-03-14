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Haydi A. Efes

Lacivert beyazlı takım, THY Avrupa Ligi’nde Real Madrid’i ağırlayacak. Sinan Erdem’deki maç 20.30’da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Haydi A. Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta bugün İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı. Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 94-85 yenilmişti.

DAÇKA-BILBAO

Darüşşafaka da Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu beşinci maçında bugün İspanya'nın Surne Bilbao ekibini konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Dört takımın yer aldığı grupta iki takımın da birer galibiyet ve üçer mağlubiyeti bulunuyor. İspanya'da oynanan ilk maçta Surne Bilbao, Darüşşafaka Lassa'ya 85-75 üstünlük sağlamıştı.

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