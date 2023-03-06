Haberler Basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding 82-81 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe son nefeste kazandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding 82-81 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe son nefeste kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Nesibe Aydın'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 82-81 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 17:00
Fenerbahçe Alagöz Holding 82-81 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe son nefeste kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, kendi evinde Nesibe Aydın'ı 82-81 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Dorukhan Kalyoncu, Metehan Alaçam

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 27, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül, Olcay Çakır Turgut 6, Duygu Özen, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 22, Iagupova 10, Stewart 14, Merve Aydin 3, Stokes

Nesibe Aydın: Hempe 10, Feride Şevval Akalan 11, Thomas 17, Nelson 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 12, İlayda Güner 18, Duygu Özen 4

1. Periyot: 27-22

Devre: 50-43

3. Periyot: 71-68

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Transfer dev çalım...
Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..."
Galatasaray golcüsüne sezon sonu kavuşacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş deplasmanda galip!
F.Bahçe Beko Manisa'yı devirdi
Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 2023
BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY 🌖 En çok hangi burçlar nasıl etkilenecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe son nefeste kazandı! F.Bahçe son nefeste kazandı! 17:00
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 16:56
Szalai'den flaş Sevilla yorumu Szalai'den flaş Sevilla yorumu 16:47
Beşiktaş deplasmanda galip! Beşiktaş deplasmanda galip! 16:38
Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:25
Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı 14:41
Daha Eski
Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi müjde! Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi müjde! 14:52
Miami Heat'in kaptanından emeklilik kararı! Miami Heat'in kaptanından emeklilik kararı! 15:05
Salih Uçan'dan bu sezon bir ilk Salih Uçan'dan bu sezon bir ilk 15:16
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 15:26
Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı 15:33
İstatistiklerin şampiyonu Arsenal İstatistiklerin şampiyonu Arsenal 15:39