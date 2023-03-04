Haberler Basketbol SON DAKİKA: Marko Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

SON DAKİKA: Marko Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 16:55
SON DAKİKA: Marko Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko'dan Guduric için yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Kulübümüzde beşinci sezonunu geçiren yıldız oyuncumuz Marko Guduric ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Marko Guduric, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Marko Guduric (1995, 1.98) Fenerbahçe Ailesine 2017 yazında katıldı ve başarılarla dolu iki sezonun ardından NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ın yolunu tuttu. 2020 yılında ekibimize geri dönen Guduric, üç sezondur Kulübümüze hizmet etmeye devam ediyor.

Guduric, Fenerbahçe Beko kariyerinde iki Türkiye Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşarken, EuroLeague'de iki kez Final Four oynayan ekibimizin bir parçasıydı.

Sırp yıldızımız, bu sezon EuroLeague'de 24 maçta sahne aldı ve 12.5 sayı (%61.1 iki sayı, %40 üç sayı, %84.4 serbest atış), 3.4 asist, 3.2 ribaund, 1.0 top çalma, 13.6 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Guduric, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 11 maçta forma giyerek 13.27 sayı (%78.1 iki sayı, %47.62 üç sayı, %97.30 serbest atış), 2.82 asist, 2.00 ribaund, 1.09 top çalma istatistikleri yakaladı. Marko, bu sezon EuroLeague 25. haftasında Partizan deplasmanında ortaya koyduğu 25 sayı, 7 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 35 verimlilik puanı istatistikleriyle EuroLeague'de haftanın MVP'si oldu.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Marko Guduric'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

DİĞER
İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı şifresiz canlı yayın izle!
Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..."
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray galip: 92-84
Ahmet Düverioğlu takımından ayrıldı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..." Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..." 17:08
İstanbulspor - G.Saray | CANLI İstanbulspor - G.Saray | CANLI 17:04
Fırtına'ya Trezeguet şoku! Fırtına'ya Trezeguet şoku! 16:37
F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! 16:48
F.Bahçe'den Guduric açıklaması! F.Bahçe'den Guduric açıklaması! 16:54
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? 17:00
Daha Eski
Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı 15:39
Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! 15:43
Trabzonspor'da Denswil açıklaması! Trabzonspor'da Denswil açıklaması! 15:53
Fırtına'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı! Fırtına'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı! 16:10
Bakan Kasapoğlu'ndan Messi imzalı forma bağışı Bakan Kasapoğlu'ndan Messi imzalı forma bağışı 16:18
Tuzlaspor Gameli ile güldü! Tuzlaspor Gameli ile güldü! 16:23