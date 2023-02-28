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Anadolu Efes Frutti Extra Bursaspor maçının salonu değişti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Frutti Extra Bursaspor arasında 5 Mart Pazar günü oynanacak maçın salonunda değişikliğe gidildi. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 19:16
Anadolu Efes Frutti Extra Bursaspor maçının salonu değişti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Frutti Extra Bursaspor arasında 5 Mart Pazar günü oynanacak maçın salonunda değişikliğe gidildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası nedeniyle Frutti Extra Bursaspor maçının Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacağı belirtilerek, "Ahmet Cömert Spor Salonu'nun koltuk kapasitesinin Sinan Erdem Spor Salonu'ndan çok daha az olmasından ötürü, söz konusu karşılaşmada oturma düzenimizi farklılaştırmak ve bu sebeple, maç bileti alan taraftarlarımızın biletlerini üzülerek iptal ve iade etmek zorunda kalacağız." denildi.

Açıklamada, "Bu maça özel olmak üzere; en az 2 Basketbol Süper Lig maçına giriş yapmış kombine sahiplerimizi önceliklendirerek maça girişlerini sağlayacağız. Maça giriş yapan kombine sahiplerimiz, koltuk numarası olmaksızın boş koltuklara oturabilecek. Maçın başlamasına son yarım saat kala salonda hala müsaitlik olması durumunda öncelikli olarak kombine sahiplerimiz, daha sonra maça bilet almış taraftarlarımız olacak şekilde salona girişlere izin verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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