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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın forması emekli edildi

Son dakika haberleri... Yaşanan deprem felaketi sonrası hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın 46 numaralı forması emekli edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 11:41
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın forması emekli edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesinin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın "46 numaralı" forması emekli edildi.

Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürü Haluk Bilgin yaptığı açıklamada, Nilay Aydoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Nilay'ın azimli ve aynı zamanda başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayan Bilgin, "Çankaya Üniversitesi ailesi ve takım arkadaşları olarak Nilayımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Sporcumuzun 46 numaralı formasını emekliye ayırdık ve spor salonumuzun baş köşesine astık. Bundan sonra kimseye forması verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haluk Bilgin, Türkiye Basketbol Federasyonunun, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne Nilay Aydoğan'ın ismini verdiğini anımsatarak, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çankaya Üniversitesi ailesi olarak değerli sporcumuza ve babaannesine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

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