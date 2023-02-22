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Fenerbahçe Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında 23 Şubat'ta perşembe günü deplasmanda Sırp temsilcisi Partizan ile mücadele edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:03
Fenerbahçe Partizan deplasmanında

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 23.00'te Stark Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.
Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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