Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Onuralp Bitim'in forması satılacak

Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Onuralp Bitim'in forması satılacak

Son dakika haberleri... Frutti Extra Bursaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Onuralp Bitim'in formasını açık artırmaya çıkardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:52
Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Onuralp Bitim'in forması satılacak

Basketbol takımlarından Frutti Extra Bursaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar görem vatandaşlara destek olmak amacıyla, Onuralp Bitim'in formasını açık artırmaya çıkardıklarını duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm oyuncularımızın imzaladığı Onuralp Bitim formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuyoruz.

DİĞER
SON DAKİKA: CZN Burak'tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?
Alişan 'içimden geldi' dedi paylaştı yazdığı o satırlar yürekleri parçaladı: "Belki kavga eden vardı sabaha barışırız diyen..."
Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var!
Ünlü müzisyen Atsu için gözyaşlarını tutamadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Potanın Perileri'nden 50 sayı fark!
Alperen’den kampanya
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
YKS VE LGS NE ZAMAN? 2023 | MEB'DEN AÇIKLAMA
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel maçı için flaş karar! Depremzedeler için... Basel maçı için flaş karar! Depremzedeler için... 15:20
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları 15:10
Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" 14:52
Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! 14:51
Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber 14:46
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor 13:55
Daha Eski
Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu 13:53
Zaniolo İtalya'ya gitti Zaniolo İtalya'ya gitti 13:01
Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu 12:51
Zion Williamson sahalardan bir süre daha uzak kalacak Zion Williamson sahalardan bir süre daha uzak kalacak 12:48
Zaniolo'nun annesi konuştu! "G.Saray bize..." Zaniolo'nun annesi konuştu! "G.Saray bize..." 12:44
Gomis'ten Ege için bir paylaşım daha! Gomis'ten Ege için bir paylaşım daha! 12:16