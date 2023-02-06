Lider son nefeste

BASKETBOL Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Konya'da 62-61 kazandı. Son çeyreğe 51-43 önde giren sarı-lacivertliler, Badzim'in 3 sayılık atışlarına engel olamadı ve 36'da rakibine yakalandı: 52-52. Ancak maçın sonunu iyi oynayan Fenerbahçe, mücadeleden 62-61 galip ayrılıp, 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Konya ekibi ise 4'te sıfırla düşme hattının hemen üstünde 14. sırada kaldı. Sarı Kanarya'da Pierre 15, Guduric 13 ve Calathes 11 sayıyla zafere katkı sağladı. Konya'da Badzim, Sulaimon ve Schilling'in 11'er sayısı galibiyete yetmedi.