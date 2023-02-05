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Darüşşafaka Lassa Anadolu Efes: 80-83 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 83-80 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 23:29 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 23:30
Darüşşafaka Lassa Anadolu Efes: 80-83 | MAÇ SONUCU

Lacivert-beyazlılar ligdeki 13. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.

Mücadele her iki ekibin karşılıklı pota altı sayılarıyla başladı ve maçın 5. dakikası ev sahibi ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Anadolu Efes'in top kayıpları yaptığı son bölümde Ercan Osmani, Olaseni ve Doğuş Özdemiroğlu'nun iyi oyunuyla farkı artıran Darüşşafaka Lassa, birinci periyodu 11 sayılık farkla 24-13 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, 26-13'lük skorla 13 sayı geriye düştüğü ikinci periyotta Clyburn'un etkili oyunuyla 7 sayıya (30-23) indirdi. Ercan Osmani'nin iyi oyunuyla karşılık veren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-33 önde bitiren taraf oldu.

Üçüncü periyotta, daha iyi bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümde, Beaubois'nın üçlüğü, Larkin'in pota altı sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 49-45. Ercan Osmani'nin etkili oyunuyla tekrar farkı artıran Darüşşafaka Lassa, Clyburn'un 8 sayılık katkı sunduğu Anadolu Efes'e karşı son çeyreğe de 62-57 önde girdi.

Son periyotta iyi oyuna devam eden ve ilk 5 dakikalık bölümü 72-61 üstünlükle geçen yeşil-siyahlılar; Clyburn, Larkin, M'Baye ve Beaubois'nın iyi oyunuyla Anadolu Efes'in farkı eritme çabasına engel olamadı ve iki takım son 27 saniyeye 80-80 beraberlikle girdi. Konuk Anadolu Efes, bitime saliseler kala Clyburn'ün bulduğu üç sayılık basketle geride götürdüğü maçı 80-83 kazanmayı başardı.

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