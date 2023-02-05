AYOS Konyaspor Basketbol Fenerbahçe Beko: 61-62 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk periyodunda iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve ilk çeyrek 13-13 berabere bitti.

İkinci periyoda çok iyi başlayan ev sahibi ekip, farkı başlarda 5 sayıya (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre'nin etkili oyunuyla ilk yarıyı 32-22 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da ev sahibi ekibin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, farkı bir ara 15 sayıya kadar (27-42) kadar çıkardı. Fenerbahçe Beko, AYOS Konyaspor Basketbol'un farkı kapatmak için gösterdiği gayrete rağmen periyodu 51-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte ev sahibi ekip Badzim'in attığı 3 sayılık atışlarla farkı bir ara 5 sayıya (46-51) kadar indirdi. AYOS Konyaspor Basketbol bulduğu üç sayılık basketlerle 36. dakikada farkı kapatmayı başarsa da (52-52), konuk ekip mücadeleyi 62-61 kazandı.

Fenerbahçe Beko ligde 16. galibiyetine ulaşırken, AYOS Konyaspor Basketbol ise 12. kez mağlup oldu.