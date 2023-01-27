Haberler Basketbol Rövanş zamanı

Rövanş zamanı

Anadolu Efes, ligin ilk yarısında İstanbul’da 83-78 kaybettiği Baskonia’ya konuk olacak. 22.30’da başlayacak mücadele, S Sport’tan yayınlanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Rövanş zamanı
THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Cazoo Baskonia 83-78 kazanmıştı. Ligde istikrarsız ilerleyen ve son olarak evinde Bayern Münih'e kaybeden temsilcimizde tek hedef galibiyet.

AVRUPA Ligi'nde 20 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi. Maçların 11'ini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Cazoo Baskonia ise 7. basamakta yer alıyor. İki ekip, THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek. 24 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 11'ini ise Baskonia kazandı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...
Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!
İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor'a ABD'li forvet
Juve’ye rahat yok
Memur emekli maaş farkı yattı mı son dakika?
Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar TOKİ kura çekilişi canlı izle
Denizli Çal Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:49
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:36
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 01:36
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:35
F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! 01:23
Daha Eski
Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... 01:22
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 01:22
Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! 01:22
Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! 01:21
Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı 01:21
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 01:21