Rövanş zamanı

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Cazoo Baskonia 83-78 kazanmıştı. Ligde istikrarsız ilerleyen ve son olarak evinde Bayern Münih'e kaybeden temsilcimizde tek hedef galibiyet.
AVRUPA Ligi'nde 20 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi. Maçların 11'ini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Cazoo Baskonia ise 7. basamakta yer alıyor. İki ekip, THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek. 24 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 11'ini ise Baskonia kazandı.