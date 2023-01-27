Juve’ye rahat yok

Mali usulsüzlük nedeniyle 15 puanı silinen Juventus'un futbolcularına yaptığı maaş ödemeleri de incelemeye alındı. İtalyan medyası, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Rabiot ve Dybala gibi isimlere 'özel anlaşmalar' önerildiğini yazdı. Oyuncuların bu anlaşmaları bilerek imzaladığı tespit edilirse 1 ay men cezası alabileceği vurgulandı.
Mali usulsüzlük nedeniyle 15 puanı silinen Juventus'un futbolcularına yaptığı maaş ödemeleri de incelemeye alındı. İtalyan medyası, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Rabiot ve Dybala gibi isimlere 'özel anlaşmalar' önerildiğini yazdı. Oyuncuların bu anlaşmaları bilerek imzaladığı tespit edilirse 1 ay men cezası alabileceği vurgulandı.