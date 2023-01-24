Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Nef, Limoges Cercle Saint-Pierre ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - LIMOGES CERCLE SAINT-PIERRE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basketbol maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.