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Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Nef ile Limoges Cercle Saint-Pierre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:40
Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Nef, Limoges Cercle Saint-Pierre ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - LIMOGES CERCLE SAINT-PIERRE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef - Limoges Cercle Saint-Pierre basketbol maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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