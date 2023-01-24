Erkeklerde kupa zamanı

Bitci Erkekler Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. 14-15 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak maçlarda, hangi ekibin ev sahibi olacağı da belli oldu. Eşleşmeler şöyle: Bursaspor-F. Bahçe, G.Saray-T.Telekom, P.Karşıyaka- Darüşşafaka, Bahçeşehir-Anadolu Efes.
Bitci Erkekler Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. 14-15 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak maçlarda, hangi ekibin ev sahibi olacağı da belli oldu. Eşleşmeler şöyle: Bursaspor-F. Bahçe, G.Saray-T.Telekom, P.Karşıyaka- Darüşşafaka, Bahçeşehir-Anadolu Efes.