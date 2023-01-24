Haberler Basketbol Aliağa Petkim galip

Aliağa Petkim galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yendi. İzmir temsilcisi böylece ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi Belediye ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Aliağa Petkim galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yendi. İzmir temsilcisi böylece ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi Belediye ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
DİĞER
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler bir döneme damga vurmuştu! Ünlü oyuncu değişimiyle şimdi tanınmaz halde!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...
Sacha Boey rekorla gidecek! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlarda son 8 belli
Erkeklerde kupa zamanı
Son dakika Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Isparta TOKİ kura çekilişi canlı izle (Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" 07:34
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:44
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:43
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... 01:06
Daha Eski
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:06
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 01:06
Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? 01:04
Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! 01:03
Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! 01:03
Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! 01:03