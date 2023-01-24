Aliağa Petkim galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yendi. İzmir temsilcisi böylece ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi Belediye ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yendi. İzmir temsilcisi böylece ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi Belediye ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.