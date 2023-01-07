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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:00
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA EMLAKJET BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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