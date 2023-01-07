Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA EMLAKJET BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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