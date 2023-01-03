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UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Pınar Karşıyaka ile UCAM Murcia karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 15:40
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Play-In turu maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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