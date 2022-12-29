Kupa Mersin’in

Basketbolda Türkiye'nin son lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun karşı karşıya geldiği 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-18 üstün bitirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürüp soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü periyotta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi öne geçti ve son çeyreğe 58-56 üstün girdi. Mersin, son periyotta da etkili oyununu sürdürüp maçı 84-78 kazanarak kupanın sahibi oldu. Mersin ekibi, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın MVP'si Chelsea Gray oldu.