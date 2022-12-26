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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 12. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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