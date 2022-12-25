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Cimbom hat kesti

G.Saray Nef, lider Türk Telekom’u uzatmada yıktı. Üst üste 4. kez kazanan Aslan’da Ennis 25 sayı+8 asistle yıldızlaştı. Telekom 9 maç sonra kaybetti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Cimbom hat kesti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n in 12. haftasında Galatasaray Nef, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u uzatmada 106-100 yendi. Sinan Erdem'de oynanan mücadelenin normal süresi 87-87 sona erdi. Uzatmada etkili olan sarı-kırmızılılar üst üste 4'üncü, toplamda 7'nci galibiyetini aldı. Dylan Ennis 25 sayı+8 asist ile yıldızlaştı.


KARTAL DÖNDÜ

Türk Telekom ise 9 maç sonra kaybederken, ligde 2. yenilgisini tattı. Başkent ekibinde Tony Taylor 22 sayıyla oynadı. Jerian Grant'ın 23 sayı + 6 asisti de mağlubiyeti engellemeye yetmedi... Diğer maçta Beşiktaş Emlakjet sahasında Darüşşafaka'yı 98-84 mağlup etti. 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren siyah-beyazlı ekipte 24 sayı atan Usher zaferi getirdi.

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