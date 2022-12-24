Beşiktaş seriye son verdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasının açılış maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Darüşşafaka'yı 98-84 yendi.

Bu sonuçla 5 maçlık yenilgi serisine son veren Beşiktaş Emlakjet, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 5. mağlubiyetini aldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün

Beşiktaş Emlakjet: Usher 24, Burak Can Yıldızlı 9, Mooney 20, Orelik 13, Okben Ulubay 13, Rich 5, McCormack 13, Furkan Haltalı 1

Darüşşafaka: Starks 22, McCullough 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Ercan Osmani 3, Olaseni 16, Eray Büyükcangaz, Cank Korkmaz 10, Canberk Kuş 2, Yeboah 11, Hakan Sayılı, Ege Özçelik

1. Periyot: 33-20

Devre: 55-20

3. Periyot: 68-55

Beş faulle oyundan çıkan: 33.44 Ercan Osmani (Darüşşafaka)