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Legia Waszawa - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Nef ile Legia Waszawa karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Hapoel Jeruselam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 15:50
Legia Waszawa - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Nef deplasmanda Legia Waszawa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Waszawa - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA WASZAWA - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Waszawa - Galatasaray Nef basketbol maçı 20 Aralık Salı günü saat 22:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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