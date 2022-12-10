Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karşıyaka Aliağa'yı devirdi!

Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karşıyaka Aliağa'yı devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 96-75 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:14
Pınar Karşıyaka 96-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karşıyaka Aliağa'yı devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 96-75 yendi.

İlk 4 dakikası Aliağa Petkimspor'un 10-9 üstünlüğüyle geçilen periyotta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Pınar Karşıyaka, 7. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 23-13. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakika içinde farkı 14 sayıya yükseltti: 38-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-35 galip gitti.

Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, farkı 19 sayıya (56-37) çıkardı. Simmons, Nusret Yıldırım ve Prewitt'la aradaki farkı indiren rakibi karşısında son 2 dakikaya 60-55 önde giren ev sahibi ekip, periyodu 69-60 üstün geçti.

Son periyoda McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan ve farkı 16 sayıya (76-60) yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-75 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 9, McCollum 38, Angola, Vitto Brown 21, Delgado 11, Ali Efe Barış 2, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı 5, Duşan Cantekin, Kuzminskas 4, Mert Celep 2

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 5, Webster 9, Prewitt 21, Aldridge 6, Simmons 11, Ege Arar 6, Chery, Murat Meriç Kuntker 4, Nusret Yıldırım 13, Dorukhan Engindeniz, Ömercan Engin

1. Periyot: 25-17

Devre: 49-35

3. Periyot: 69-60

5 Faulle Çıkan: 26.16 Webster (Aliağa Petkimspor)

DİĞER
Boşanma haberleri sonrası Engincan Ural'dan aşk pozu! Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Yusuf Demir'den harika gol!
Ronaldo gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor deplasmanda kazandı!
Emlak Konut G.Saray'ı devirdi
METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, online mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir'den harika gol! Yusuf Demir'den harika gol! 21:17
Göztepe tek attı 3 aldı! Göztepe tek attı 3 aldı! 21:10
Karşıyaka Aliağa'yı devirdi! Karşıyaka Aliağa'yı devirdi! 20:13
Karşıyaka farklı kazandı Karşıyaka farklı kazandı 20:09
Mert Hakan'dan Jesus sözleri! "Büyük bir..." Mert Hakan'dan Jesus sözleri! "Büyük bir..." 20:08
Trabzonspor ile Kasımpaşa yenişemedi! Trabzonspor ile Kasımpaşa yenişemedi! 19:56
Daha Eski
Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor 19:32
G.Saray - Adana Demirspor | CANLI G.Saray - Adana Demirspor | CANLI 18:50
G.Antep Konya'yı mağlup etti G.Antep Konya'yı mağlup etti 18:35
Sivasspor Ankaragücü'nü mağlup etti Sivasspor Ankaragücü'nü mağlup etti 18:28
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 18:16
Bursaspor deplasmanda kazandı! Bursaspor deplasmanda kazandı! 18:14