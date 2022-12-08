Haberler Basketbol Alba Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko farka koştu!

Alba Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko farka koştu!

Turkish Airlines Euroleague'in (THY Avrupa Ligi) 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'le karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün oynayan sarı-lacivertliler, parkeden 75-104 galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 00:11
Alba Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko farka koştu!

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta farkı artırarak soyunma odasına 54-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 84-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 104-75 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10. galibiyetini alırken, Alman ekibi art arda 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-lacivertli ekipte Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Jaleen Smith, 15 sayı attı.

1. çeyrek: A. Berlin 18-24 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: A. Berlin 35-54 F.Bahçe Beko

3. çeyrek: A. Berlin 52-84 F.Bahçe Beko

Maç sonucu: A. Berlin 75-104 F.Bahçe Beko

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