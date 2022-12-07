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Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Gran Canaria Claret karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 7. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İspanya temsilcisi Gran Canaria Claret ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - GRAN CANARIA CLARET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM - GRAN CANARIA CLARET MAÇINI CANLI İZLE

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