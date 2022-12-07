Szombathely - TOFAŞ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında Temsilcimiz TOFAŞ, Macaristan temsilcisi Szombathely ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Szombathely - TOFAŞ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SZOMBATHELY - TOFAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Szombathely - TOFAŞ basketbol maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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