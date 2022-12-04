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Beşiktaş 87-92 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş sahasında kayıp!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlılar 87-92 kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 20:24
Beşiktaş 87-92 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş sahasında kayıp!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Beşiktaş'ı 92-87 yendi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Tolga Edis, Dorukhan Kalyoncu, Sabri Gündüz

Beşiktaş: İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram 15, Melek Uzunoğlu 8, Reimer 18, Evans 41, Kübra İrem Sevindik, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Jones 28, Gray 27, Hayes 13, Gökşen Fitik 10, Holingsvorth 7, Sinem Ataş 5, Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz

1. Periyot: 20-20

Devre: 47-43

3. Periyot: 68-74

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