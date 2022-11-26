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Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF'e konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30
Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray NEF'e konuk olacak. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı 27 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

ASLANLARDAN 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray NEF, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı yedi maçta üç galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar son olarak 19 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 88-93 yendi. Galatasaray Nef'te Tyrus McGee 18, Angelo Caloiaro 17, Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca 14'er sayı buldu.

KANARYA 6'DA 6 YAPTI

Fenerbahçe Beko ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 20 Kasım Pazar günü Tofaş'ı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 82-68 yenerek altıda altı yaptı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 20 sayı, Samet Geyik 13 sayı ve 8 ribaund istatistikleri üretti. Böylece Fenerbahçe Beko altı maç sonunda altı galibiyet elde etti.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO)

Toplam sayı: 78.86 – 87.17
2 sayı: %46.41 - %58.64
3 sayı: %35.75 - %36.42
Serbest atış: %78.05 - %74.58
Ribaund: 31.71 – 32.50
Asist: 17.29 – 21.17
Top çalma: 7.57 – 7.17
Top kaybı: 10.71 – 10.00
Blok: 1.57 – 1.17

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