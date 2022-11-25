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Basketbol: Haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:49
Basketbol: Haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, LİGLERDE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

25 KASIM CUMA:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

26 KASIM CUMARTESİ:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 KASIM PAZAR:

13.00 Ayos Konyaspor-Aliağa Petkim (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)

18.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

Yarın:

14.00 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

15.45 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bodrum)

27 Kasım Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Antalya Güneşi-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Kepez Turgut Özal)

28 Kasım Pazartesi:

18.00 Sigortam.Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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